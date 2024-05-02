٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٢٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464728
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قائد الامن الداخلي الايراني: اين هو شعار "المراة والحياة والحرية" في اوروبا واميركا؟

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٢٧ ص
رمز الخبر: 85464728
قائد الامن الداخلي الايراني: اين هو شعار "المراة والحياة والحرية" في اوروبا واميركا؟

طهران / 3 ايار/مايو/ارنا- قال القائد العام لقوى الامن الداخلي الايراني باننا نسال العدو، ماذا يحدث في الجامعات الاميركية والاوروبية، وماذا عن قمع الفتيات الجامعيات فيها، وماذا عن شعار "المراة والحياة والحرية" في اوروبا واميركا؟.

وفي تصريح له يوم الخميس في حشد كبير من أهالي أصفهان في "روضة الشهداء" قال العميد احمد رضا رادان: لقد أدرك العدو أن المبدأ الأساسي لغزو الخنادق الإيرانية هو استهداف مبدأ الدين الذي أساسه عفة أخواتنا وأمهاتنا.

واشار العميد رادان في حديثه الى التجمعات الاحتجاجية للطلبة الجامعيين الاميركيين وقال: يجب أن نسأل قناة "بي بي سي" وقناة "انترناشيونال" والقنوات العميلة والماجورة على شاكلتهما، ما الذي يحدث في الجامعات الأمريكية والفرنسية والبريطانية؟ ماذا عن الفتاة التي تعرضت لهجوم وحشي؟ وأخيرا ماذا عن شعار "المراة والحياة والحرية"؟ إنهم يحددون الديمقراطية وفق مقاسهم.

واضاف القائد العام لقوى الامن الداخلي: اليوم نحدد الحرية بأسلوب ديننا وثورتنا، والشرطة الإيرانية تفتخر بدعم شعبنا العزيز. العدو لم يلتفت إلى شيء واحد في تخطيطه، وهو وجود شعبنا.

وقال: لقد حاول العدو جاهدا أن يخلق الكثير من الشكوك؛ وتفتخر الشرطة الإيرانية بدعم الشعب العزيز والثوري الذي يسعى في الواقع إلى إحياء دينه بحماس لا يوصف.

انتهى ** 2342

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