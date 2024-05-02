٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464739
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للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية في البحرين تضرب هدفاً إسرائيلياً في "إيلات"

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٥٨ ص
رمز الخبر: 85464739
للمرة الأولى.. المقاومة الإسلامية في البحرين تضرب هدفاً إسرائيلياً في "إيلات"

طهران / 3 ايار/مايو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين - سرايا الأشتر استهداف عمق كيان الاحتلال الإسرائيلي، بالطائرات المسيّرة، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرةً للشعب المقاوم في غزة، وذلك في العملية الأولى منذ بدء ملحمة "طوفان الأقصى".

وأكدت سرايا الأشتر، في بيان نشرته الخميس، أنّها استهدفت مقرّ الشركة المسؤولة عن النقل البري في كيان الاحتلال، وهي شركة "تراك نت" (Trucknet)، في مدينة أم الرشراش "إيلات"، جنوبي فلسطين المحتلة.

وأوضحت السرايا أنّ الاستهداف تمّ الثلاثاء الماضي، الموافق 27 نيسان/أبريل، بواسطة الطيران المسيّر.

كذلك، أكدت المقاومة الإسلامية في البحرين أنّها مستمرة في تحرّكها ودعمها للشعب الفلسطيني في غزة، على كل الأصعدة، مشددةً على أنّها لن توقف عملياتها إلا بتوقف العدوان على القطاع.

ونشرت المقاومة الإسلامية في البحرين مشاهد توثّق استهدافها الأول، ضدّ شركة "تراك نت".

انتهى ** 2342

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