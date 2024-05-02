٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85464751
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"المقاومة الإسلامية في العراق" تضرب هدفا حيويا في البحر الميت غداة استهداف تل ابيب وبئر السبع

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:٣٩ ص
رمز الخبر: 85464751
"المقاومة الإسلامية في العراق" تضرب هدفا حيويا في البحر الميت غداة استهداف تل ابيب وبئر السبع

طهران / 3 ايار/مايو/ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها إن مجاهديها استهدفوا هدفاً حيوياً في البحر الميت صباح اليوم الجمعة، بالأسلحة المناسبة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها استهدفت فجر اليوم وأمس، ثلاثة أهداف للاحتلال الصهيوني.

وقالت المقاومة في بيان لها: إن مجاهديها استهدفوا هدفاً حيوياً في البحر الميت صباح اليوم الجمعة، بالأسلحة المناسبة.

وفي بيانين سابقين، أعلنت أنها أطلقت الخميس صواريخ من نوع الأرقب ” كروز مطور “ باتجاه أهداف حيوية في أراضينا المحتلة في بئر السبع و تل أبيب.

وأكدت أن هذه العمليات تأتي “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

انتهى ** 2342

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