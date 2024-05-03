رئيس السلطة القضائية: الأحداث الأخيرة رفعت المكانة العالمية للجمهورية الإسلامية كثيرا

وقال حجة الإسلام محسني اجئي، مساء الخميس، في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة هرمزكان جنوب ايران: ان الساحتين الاقليمية والعالمية شهدتا في الآونة الأخيرة أحداثا، رفعت بشكل كبير مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عالميا وزادت قدرة الردع والعزة والقوة لها في المنطقة والعالم.

واضاف: يجب علينا الاستفادة من هذه الفرصة وتطوير وتعميق علاقاتنا القوية والمعرّفة مع الدول في المنطقة وخارجها​​.

وتابع حجة الإسلام محسني اجئي: لقد حققت قواتنا المسلحة تقدمًا باهرا وكبيرًا ، والنقطة اللافتة أن هذا التقدم الكبير حدث في فترة العقوبات المفروضة.

وبيّن أن العدو يستهدف أخلاقنا وثقافتنا وديننا وتعاليمنا الإسلامية، وإذا لم ننتبه إلى القضة الثقافية فإن عواقب ذلك قد تمتد إلى الفئات الأمنية وأضاف: علينا نحن المسؤولين، بالروح الجهادية، والحضور الميداني، المحدد والهادف بين الشعب، أن نهتم دائمًا بحل مشاكلهم.

وأضاف رئيس السلطة القضائية: مشاركة الشعب في القضية المهمة، قفزة الإنتاج، والتي هي الشعار والهدف الرئيسي لهذا العام، لا تتحقق بالكلام بل يجب أن نوفر المجالات والمنصات لهذا الامر؛ وفي هذا الصدد، يجب على الحكومة تقليص توليها للامور بنفسها وزيادة دعمها وإشرافها.

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