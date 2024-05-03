ايران...توفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل خلال عامين ونصف

وقالت نرجس بختيار خلج خلال المؤتمر الـ 25 لتكريم نخب مجتمع العمل والانتاج الذي عقد في مدينة اصفهان (وسط): اتخذت الحكومة الـ13 ، إجراءات فعالة لخلق فرص عمل منتجة في البلاد، ومنذ بداية مهام الحكومة تم توفير أكثر من 2.5 مليون فرصة عمل جديدة في البلاد.

واضافت: كما انخفض ​​معدل البطالة في البلاد من 9.6% إلى 8.1% خلال الفترة المذكورة.

وتابعت: في الحكومة الـ13 تم توفير فرص عمل جديدة لـ 81 ألف متقدم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وهو رقم قياسي غير مسبوق في هذا المجال.

وأضافت مستشارة وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية لشؤون المرأة والأسرة: في الحكومة الـ13 تم لأول مرة إنشاء نظام متكامل لتسهيلات العمل، ومنذ بداية الحكومة شهدنا زيادة بنسبة 3.5% في عدد العاملين في الشركات التعاونية.

وقالت: شمل التامين الصحي البدوي والريفي مليونا و13 ألف شخص ، وقد زادت نسبة تغطية هذين التأمينين بنسبة 40% منذ بداية مهام الحكومة.

واردفت مستشارة وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية: إن معظم المؤمن عليهم الجدد هم من النساء من القبائل الرحل والريفيات، وهو ما يدل على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لهذه الفئات الاجتماعية.

واشارت الى انخفاض حوادث العمل في فترة الحكومة الحالية بنسبة 14 بالمائة بما يعد انجازا لوزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية.

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