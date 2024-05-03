اعتقال اكثر من 2000 شخص في احتجاجات مؤيدة لفلسطين بالجامعات الأمريكية

ووفقا لإحصاء نشرته "أسوشيتد برس" فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس يوم الخميس، ليصل إجمالي الاعتقالات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2000 في العشرات من حرم الجامعات منذ قامت الشرطة بفض اعتصام في جامعة كولومبيا منتصف نيسان/أبريل.

واضافت بأن التظاهرات والاعتقالات وقعت في كل ركن من أركان الولايات المتحدة تقريبا، الا انه في الـ 24 ساعة الماضية جذبت التظاهرات أكبر قدر من الاهتمام في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، حيث اندلعت مشاهد فوضوية في وقت مبكر الخميس عندما هاجم ضباط يحملون معدات مكافحة الشغب حشدا من المتظاهرين.

واوضحت بأن مئات المتظاهرين في جامعة كاليفورنيا رفضوا الامتثال لأمر الشرطة بمغادرة موقع الاحتجاج وشكلوا سلسلة بشرية، كما استخدمت الشرطة القنابل الصوتية لقمعهم.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بحرب الاحتلال الاسرائيلي على غزة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت أكثر من حرم جامعي وفضّت اعتصامات داعمة لغزة، وسط تقارير عن اعتقال الكثير من الطلاب في أنحاء البلاد.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

انتهى**ر.م