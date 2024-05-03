٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85465085
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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تعليقا على قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين؛

كنعاني: سقط القناع عن وجوه المدَّعين الكاذبين لشعار حرية التعبير

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:١٩ م
رمز الخبر: 85465085
كنعاني: سقط القناع عن وجوه المدَّعين الكاذبين لشعار حرية التعبير

طهران /3 ايار/مايو/ارنا - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" في إشارة الى قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين على الحرب الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد غزة، بأنه قد سقط القناع عن وجوه المدَّعين الكاذبين لشعار حرية التعبير وحقوق الانسان.

و تعليقا على قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عبر منشور على صفحته الشخصية في الفضاء الإلكتروني، بأن تصرفات مسؤولي الادارة الأمريكية في تشويه الواقع ووصف الغضب والاحتجاجات الطلابية والأكاديمية الحقيقية بأنها معادية للسامية، من أجل تبرير واستخدام أدوات القمع العنيفة لإسكات الاحتجاجات والتجمعات الطلابية السلمية المؤيدة لفلسطين، لا تقلل من بشاعة أفعالهم.

ولفت كنعاني الى ان جزءا كبيرا من اليهود، بما في ذلك الطلاب منهم، قد اعلن عن براءته من جرائم الكيان الصهيوني البغيضة  والدعم المخزي للادارة الأمريكية.  

كما صرح بأنه قد سقط القناع عن وجوه المدَّعين الكاذبين لشعار حرية التعبير والمتشدقين بحقوق الانسان.

انتهى**ر. م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

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