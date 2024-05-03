٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85465095
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وزارة الصحة الفلسطينية: 3 مجازر و26 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

٠٣‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م
رمز الخبر: 85465095
وزارة الصحة الفلسطينية: 3 مجازر و26 شهيدًا بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

طهران/ 3 ايار/مايو/ إرنا- أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل 26 شهيدا و51 إصابة منها للمستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان إلى 34622 شهيدا و77867 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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