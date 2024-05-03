طوفان مليوني متجدد في صنعاء نصرة لغزة

وشهد ميدان السبعين حضورا فاق الأسابيع السابقة وطوفانا مليونيا أكبر من سابقيه استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في خطابه أمس اليوم الخميس.

وبالتزامن مع المسيرة المركزية في صنعاء تخرج مسيرات مليونية، في أكثر من 180 ساحة بـ 15 محافظة نصرة لغزة وتأييدا ومباركة لخطوات القوات المسلحة في مواجهة ثلاثي الشر العالمي ـ أمريكا وبريطانيا وكيان العدو.

ورفع المحتشدون في الطوفان الأسبوعي المتجدد، الأعلام اليمنية والفلسطينية ورايات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية المتغطرسة في المنطقة والعالم، مؤكدين أنهم لن يخلوا الساحات وسيواصلون خروجهم حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة.

وعبر المشاركون في المسيرات عن تأييدهم ومباركتهم لجولة التصعيد الرابعة التي كشف عنها قائد الثورة في خطابه الأسبوعي أمس الخميس والتي تستعد لها القوات المسلحة اليمنية في مواجهة ثلاثي الشر أمريكا وبريطانيا وكيان العدو، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني وردا للعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.

29 طوفانا مليونيا بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

تجدر الإشارة إلى أن طوفان اليوم في مسيرات اليوم "وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار" بميدان السبعين هو الطوفان البشري الـ 29 على التوالي الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ 7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

يذكر أن عشرات الآلاف من المسيرات والتظاهرات والوقفات الشعبية في مختلف المحافظات اليمنية خرجت نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم على مدى الأسابيع الماضية منذ الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.

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