متحدث الحكومة: الميزان التجاري للبلاد يحقق رقما إيجابيا بدون النفط

وفي الإشارة الى زيادة التجارة الخارجية الايرانية الشهر الماضي، صرح المتحدث الرسمي باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي" انه وفقا لتقرير الجمارك الإيرانية، فقد بلغت التجارة الخارجية للبلاد 10 مليارات و420 مليون دولار في نيسان/ أبريل 2024 محققة بذلك نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

واضاف بهادري جهرمي إن الميزان التجاري في هذه الفترة ،التي كانت معظمها عطلة رسمية بسبب بداية العام الايراني الجديد ، كان إيجابيا حتى من دون احتساب النفط.

يشار الى ان التجارة الخارجية الايرانية (إجمالي الصادرات والواردات) ، بما في ذلك النفط الخام ومكثفات الغاز والهندسة الفنية وخدمات الكهرباء قد ارتفعت بنسبة 47.63 في المائة لتصل الى 10 مليارات و420 مليون دولار في نيسان/ أبريل من هذا العام.

وقد حققت الصادرات 7 مليارات و680 مليون دولار، اما الواردات فقد حققت مليارين و740 مليون دولار من إجمالي ميزان تبادل التجارة الخارجية .

انتهى**ر.م