اعتقال مئات المشاركين في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين بالجامعات الأمريكية

و في هذا السیاق وفقا لإحصاء نشرته "أسوشيتد برس" فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 200 شخص في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس امس الخميس، ليصل إجمالي الاعتقالات على مستوى البلاد إلى أكثر من 2000 في العشرات من حرم الجامعات منذ قامت الشرطة بفض اعتصام في جامعة كولومبيا منتصف أبريل.

ووقعت التظاهرات والاعتقالات في كل ركن من أركان الولايات المتحدة تقريبا.

وفي الـ 24 ساعة الماضية جذبت التظاهرات أكبر قدر من الاهتمام في جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس، و في وقت مبكر الخميس هاجم ضباط يحملون معدات مكافحة الشغب حشدا من المتظاهرين.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية متصاعدة تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.

وكانت الشرطة الأمريكية قد اقتحمت أكثر من حرم جامعي وفضّت اعتصامات داعمة لغزة، وسط تقارير عن اعتقال الكثير من الطلاب في أنحاء البلاد.

وشملت الاحتجاجات العاصمة واشنطن وولايات أخرى، فيما نددت منظمات حقوقية بوقوع انتهاكات ضد المتظاهرين.

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