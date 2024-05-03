حركة حماس والفصائل تشيد بالمواقف اليمنية المناصرة للشعب الفلسطيني

وأكدت الحركة في تصريح صحفي، أن ما يقوم به إخواننا في حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية الباسلة من إسناد لشعبنا ومقاومته هو امتداد وترجمة عملية للمواقف التاريخية للشعب اليمني الأصيل في نصرة فلسطين، والدفاع عن شعبنا الفلسطيني، وإسناد مقاومتنا ضد الاحتلال الغاشم.

وتابعت بالقول: بكل اعتزاز وفخر نحيي إخواننا في حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، والشعب اليمني الشقيق وكافة أطيافه ومكوناته التي كانت على الدوام نصيراً لشعبنا وحقه في الحرية وتقرير المصير، وندعو أمتنا العربية والإسلامية لتوحيد جهودها في محاصرة الاحتلال، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الفصائل الفلسطينية تشيد

كما أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بالشعب اليمني ومواقف قيادة حركة أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية التي أعلنت البدء بمرحلة جديدة بالتصعيد ضد الملاحة الإسرائيلية، نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقالت “المقاومة الفلسطينية”، إنها تابعت “باعتزاز وفخر المسيرات الشعبية الكبرى التي خرج فيها الشعب اليمني ليعبر عن أصالته وشجاعته، وليؤكد باسم كل العرب والمسلمين أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة جمعاء، وما من شيء يمكن أن يحول دون استجابة الضمير العربي والإسلامي لنداء فلسطين وأداء الواجب لنصرتها وإسناد شعبها ومقاومتها الباسلة”.

وأضافت أن الترجمة العملية لهذه المواقف جاءت بالأفعال قبل الأقوال من خلال ما أعلنته القوات المسلحة اليمنية عن بدء مرحلة جديدة من التصعيد والعمل على قطع خطوط الإمداد لإسرائيل وداعميها “حتى يتم وقف حرب الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة خصوصًا وفلسطين عمومًا”.

وشددت على أن “هذه المواقف الشجاعة والبطولية تمثل الموقف الذي يجب على العرب والمسلمين جميعًا تبنيه والعمل به”.

ووجهت الفصائل التحية للشعب اليمني بكافة أطيافه وفصائله الحية، وللقائد عبد الملك الحوثي وحركة أنصار الله التي تقود الحراك اليمني المساند والداعم للقضية الفلسطينية.

وباركت الفصائل هذه المواقف، داعية الشعوب والقوى والتيارات في العالم العربي والإسلامي إلى دعمها وتأييدها “لما تمثله من موقف متقدم وعملي في مواجهة العدوان وحرب الإبادة الجماعية وتهديدات العدو الصهيوني بشن هجوم بري ضد مدينة رفح”.

وختمت بيانها بتوجيه التحية “لكل مكونات أمتنا العربية والإسلامية ولشعوب العالم الحر التي تساند شعبنا ومقاومتنا في تحقيق أهدافه ونيل حريته في مواجهة المحتل والإرهاب الصهيوني النازي”.

إعلان المرحلة الرابعة

وعصر اليوم الجمعة، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، بدء المرحلة الرابعة من التصعيد ضد حركة الملاحة الإسرائيلية، والبدء باستهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والسفن المتجهة إلى فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، في بيان صحفي تلاه في المظاهرة الحاشدة بميدان السبعين: “تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله- في الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطينيّ واستجابةً لنداءات المقاومة الشعب الفلسطينيّ المظلوم ومع تعنت العدو الإسرائيليّ والأمريكيّ، فإن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى تعلن بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد”.

وأوضح أن هذه المرحلة تتضمن “استهداف كافة السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الاسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط في أيّ منطقةٍ تطالُها أيدينا”، مضيفا أن تنفيذ هذا القرار يبدأ مباشرة.

انتهى ** 2342