٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85465309
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وزير الخارجية الايراني يصل الى غامبيا للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٣:١٧ ص
رمز الخبر: 85465309
وزير الخارجية الايراني يصل الى غامبيا للمشاركة في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي

طهران / 4 ايار/مايو/ارنا- وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان فجر اليوم السبت الى بانجول عاصمة غامبيا على رأس وفد للمشاركة في اجتماع القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاسلامي.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي يومي السبت والأحد ، حول محور "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم على القمة.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.

انتهى ** 2342

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