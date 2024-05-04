لاعبان ايرانيان ضمن فريق بالما الاسباني بكرة الصالات في نهائي دوري أبطال أوروبا

وأقيمت يوم الجمعة في أرمينيا مباراتا نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة الصالات، وتم تحديد المتأهلين للنهائي.

ففي المباراة الأولى، التقى فريق بالما الإسباني مع بنفيكا البرتغالي، وبعد التعادل 4-4، تمكن بالما من الفوز بركلات الترجيح.

وفي هذه المباراة، كان نجم المنتخب الايراني مسلم اولاد قباد ضمن تشكيلة فريق بالما الاساسية ، لكن النجم الاخر حسين طيبي غاب عن المباراة بسبب الإصابة.

وكان فريق بالما قد فاز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وفي المباراة الأخرى من هذه المرحلة، واجه برشلونة الإسباني فريق سبورتينغ البرتغالي وتمكن من التغلب عليه بنتيجة 5-4 ليصبح ثاني المتأهلين لنهائي دوري أبطال أوروبا من إسبانيا.

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