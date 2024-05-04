التبادل التجاري بين ايران والاتحاد الاوروبي یسجل نمواً بنسبة 30 بالمائة

کما أعلن "يوروستات" عن ازدياد واردات بعض الدول الأوروبية من الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال هذه الفترة.

وذكر (يوروستات) أن إجمالي التجارة بين إيران والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الشهر الأول من العام الجاري بلغ 847 مليون يورو.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في الشهرين الأولين من عام 2024، ۱۴۴ میلیون یورو لتسجل نموا بنسبة 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

کما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في شهري يناير وفبراير من هذا العام 703 مليون يورو مسجلة نموا بنسبة 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت واردات إسبانيا من ایران إلى 9.3 مليون يورو لتسجل نموا بنسبة 66%.

کما شهدت واردات إيطاليا من إيران خلال هذه الفترة نموا بنسبة 96% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وارتفعت من 13.3 مليون يورو في فبرایر 2023 إلى 26.1 مليون يورو في فبرایر من هذا العام.

وبحسب هذا التقرير، وخلال هذه الفترة، صدرت ألمانيا بضائع بقيمة 141 مليون يورو إلى إيران واستوردت منها بضائع بقيمة 19 مليون يورو. وسجلت صادرات ألمانيا إلى إيران نموا بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

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