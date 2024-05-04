إيران والعراق يبحثان آليات تشكيل لجان مشتركة لمکافحة الأخبار الكاذبة

وذكر هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في بيان، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد التقى بحضور عضو مجلس المفوضين في الهيئة هشام الركابي، وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات فرشاد مهدي بور ووفداً يمثل كبار المؤسسات الإعلامية في إيران".

واضاف البيان :"تم خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون في المجال الاعلامي وانتاج محتوى صحفي يسهم في نقل الصورة الحقيقية عن البلدين، وتطوير وتنظيم عمل المنصات الرقمية الحديثة عبر انتاج مواد تواكب التطورات التي شهدها عالم الاتصالات وتتناسب وتفضيلات الجمهور".

كما تم بحث التغطية الاعلامية خلال الزيارة الاربعينية،بحسب البيان.



واشاد الوفد الايراني بالتنظيم العراقي خلال الاعوام السابقة والنجاح الكبير والمميز للتغطية الاعلامية خلال الزيارة الاربعينية في العام الماضي، وتم اقتراح الاستفادة من التجربة الايرانية في مجال التنظيم الاعلامي للزيارات المقدسة.



وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبان آليات العمل المشترك بين البلدين لمحاربة الاخبار الكاذبة وسبل مكافحتها عبر تشكيل لجان مشتركة تسهم في الحد من الشائعات المضللة والمحتوى المزيف الذي يسيء لعلاقة البلدين.



وطرح الوفد الايراني امكانية تنظيم دورات تدريبية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ، لما تملكه من جامعات متخصصة في مجال الاعلام والاتصالات فضلاً عن المعاهد التدريبية المهتمة بهذا المجال.

انتهى**3280