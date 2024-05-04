دعوة مؤتمر سفينة النجاة العالمي في نسخته الأولى

وأفادت العلاقات العامة لهذا المؤتمر، أن الدورة الاولى لمؤتمر سفينة النجاة العالمي، تقام بهدف تلبية الحاجة الحالية للشيعة وأفراد المجتمع الإنساني في إظهار رمز للتعريف بكربلاء وكذلك إرساء مساحة لمشاركة الرؤى واستقطاب المتخصصين البارزين في المجالات المختلفة وتحفيز الباحثين على إنجاز البحث والدراسة في المجالات الحديثة وكذلك زيادة مستوى الوعي الجماهيري فيما يخص المثل والأهداف المهدوية ونشر هذه المثل في المجتمع لغايات سامية، وتبليغ رسالة خاتم الانبياء (ص) لافراد المجتمع الانساني:"انَّ الحُسین مِصباحُ الهُدی و سَفیِنه النّجَاه"

و أضافت أنه من المقرر أن يختص المؤتمر كل عام لموضوع محدد و هذا العام، يتناول المؤتمر، موضوع "قميص سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام".

و فيما يلي نص الدعوة للمؤتمر:

بسم الله الرحمن الرحیم

يشكل " مؤتمر سفينة النجاة العالمي " فرصة سانحة لإعادة أداء التحية والتبجيل للمقام الشامخ لحضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام.

إن القميص المعظم لأب العبودية والخشوع اليوم، أُذن له لظهور وبروز متألق عسى أن يملأ فراغ الصورة التامة لعاشوراء في الألوف المؤلفة من الأيام والعصور، ويقر أعين المتطلعين لآخر الزمان في نشأة وظهور قبيلة في مسعىً لإثبات الوجود.

إن قميص أبي عبدالله الإمام الحسين عليه السلام راية قيام صاحبنا و بهذا الرمز للمظلومية يمكننا توجيه الدعوة للعالم إلى الاهتمام و التدبر و الخضوع.

خادم مسيح الحسين علي الأصغر عليهما السلام أمين السر لمؤتمر سفينة النجاة العالمي داود منافي بور

البرامج:

ويتضمن هذا المؤتمر سلسلة من النشاطات مثل اقامة الفعاليات في كربلاء المقدسة واقامة معارض فنية في شهر محرم الحرام وإزاحة الستار الرمزية عن قميص سيد الشهداء عليه السلام وعقد جلسات إرشادية بحضور المسؤولين التنفيذيين والحكام في مشهد المقدسة.

أهداف المؤتمر

- بيان و إظهار القوى المنقذة في كربلاء بوصفها قدرات فعالة لتحفيز الفطرة البشرية وتحقيق الأهداف الحسينية

- الاستخدام الأمثل للمواهب و القريحة الفنية واستخدام الفن كأداة لإيصال رسالة إنقاذ الناس بسفينة النجاة ،الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

- إثبات حاجة الشيعة الحالية وأفراد المجتمع الإنساني في رفع رمز للتعريف بجغرافية كربلاء المنقذة

- خلق مساحة للتواصل وتبادل الخبرات والآراء واستقطاب الخبراء المتميزين من مختلف المجالات

- تشجيع الباحثين للقيام بالبحث في المجالات الجديدة وزيادة الوعي والمعرفة لدى الناس في مجال الأهداف المهدوية

بناء التوجهات في المجتمع وبين مختلف الفئات من خلال إطلاعهم على القضايا المطروحة

محاور المؤتمر:

- رحلة و انتقال قميص سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام من الجنة حتى يوم القيامة

- رحلة و انتقال القميص بين الأنبياء العظام عليهم السلام وخلاصهم جميعًا بسبب هذا القميص

- قميص سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام رمزا تاما لعاشوراء

- نزول القميص من الجنة و قبول الله تعالى لتوبة آدم عليه السلام بسبب هذا القميص

- نزول القميص من الجنة عندما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار و خلاصه منها

- عودة بصر يعقوب عليه السلام و شفاؤه بسبب هذا القميص

- تسليم القميص للسیدة زينب عليها السلام من قبل السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام قبل ثلاثة أيام من استشهادها

- أمر الإمام الحسين عليه السلام أخته زينب بإخراج هذا القميص إليه يوم عاشوراء

- نهب و سلب القميص يوم عاشوراء و إرجاعه بعد مطالبة الإمام علي بن الحسين عليه السلام في الشام

- بقاء القميص عند صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حتى يوم ظهوره و إعلان وقت الظهور لصاحب الزمان عليه السلام بسبب غليان الدم من هذا القميص ليلة الظهور

- نشر الملائكة لقميص الإمام الحسين عليه السلام عندما يهل شهر محرم الحرام

- تظلم السيدة فاطمة الزهراء (ع) بقميص الإمام الحسین (ع) المضرج بالدماء يوم القيامة

و يقام المؤتمر في مختلف الأقسام من العلمية، و الأدبيةو الفنية باللغات الفارسية،و العربية، و الإنجليزية و الأرديةو الأذرية.

الجدول الزمني للمؤتمر

إطلاق الدعوة من السبت، ١٨ شوال ١٤٤٥ الموافق لـ27 من شهر أبريل

ارسال المقالات و الآثار في مهلة من أول شهر ذي القعهدة اقصاها عيد الغدير(الجمعة، ١ ذوالقعده ١٤٤٥ حتى الثلاثاء، ١٨ ذوالحجه ١٤٤٥) الموافق لـ 10ايار/مايو الى 25 حزيران /يونيو 2024.

يبدأ التحكيم من 1 ذي الحجة 1445الى 10 محرم 1446، الموافق في 8 حزيران/يونيو الى 16 تموز/يوليو 2024

الحفل الختامي 13 محرم 1446 الموافق في 19 تموز/ يوليو 2024

الأقسام المختلفة للمؤتمر

1-القسم العلمي

2-القسم الفني

3-القسم الادبي

القسم العلمي: مقالة علمية، أطروحة...

القسم الفني:

-الفنون الرقمية (التصميم الجرافيكي، الملصق، الرسم والتوضيح الرقمي، الرسوم المتحركة والإنتاج الفني باستخدام التقنيات الحديثة)

- الفنون المتعلقة بالإعلام (فيلم قصير مدته 3 دقائق، كتابة السيناريو، فيلم وثائقي، فيديو موسيقي،تدوين صوتي - بودكاست، إنتاج موسيقي للإنتاج الإعلامي)

- التصوير الفوتوغرافي (التصوير، التصوير بأبعاد مختلفة من الصور الإخبارية إلى الصور الفنية)

- الفنون البصرية (الرسم والنحت وغيرها)

- الفنون الأدائية (مسرح الشخص الواحد، المسرح القصير، ..)

القسم الادبي يتضمن :

- الشعر : المثنوي، مدح، قصيدة، شعر الرباعيات، ابيات ، شعر المقطع المتكرر،الرثاء..

- القصص الصغيرة والطويلة ، مقطوعة ادبية...

قسم الفكرة والتصميم

يتيح هذا القسم الفرصة للمهتمين لتقديم خطط وأفكارهم حول مواضيع المؤتمر وفي الواقع فإن الغرض من هذا القسم هو خلق الإبداع والابتكار في المجالات المذكورة.

قسم خاص

ونظرا لأهمية بعض محاور هذا المنتدى، فإنه يتضمن قسما خاصا بإطار وموضوع خاص.تصميم الراية والنقش بموضوع :" اذا هل هلال محرم نشرت الملائکه ثوب الحسین علیه السلام"

للمهتمين بالأمر وللراغبين في المشاركة، التسجيل و إرسال العمل على الموقع الإلكتروني لمؤتمر سفينة النجاة العالمي www.al-nejat.com في مهلة أقصاها الأول من شهر محرم الحرام 1446ه.

للمزيد من المعلومات حول موضوع المؤتمر يرجى الاتصال من خلال الرابط التالي:www.atigh.org

انتهى