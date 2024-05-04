وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيرته الإندونيسية في غامبيا

واجتمع وزير خارجية بلادنا مع وزيرة خارجية اندونيسيا "ريتنو مارسودي" علی هامش اجتماع القمة الـ15 لمنظمة التعاون الاسلامي.

کما التقى "حسين أمير عبد اللهيان"، نظيره المصري "سامح شكري"، على هامش الاجتماع.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الیوم السبت و غدا الأحد، حول محور "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم على القمة.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.

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