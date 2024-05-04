أميرعبداللهيان يلتقي نظيره السعودي في غامبيا

واجتمع أميرعبداللهيان مع فيصل بن فرحان، اليوم السبت، علی هامش اجتماع القمة الـ 15 لمنظمة التعاون الاسلامي في العاصمة الغامبية بانجول.

وكان آخر لقاء بين وزير خارجية بلادنا ونظيره السعودي في مارس 2024 في جدة خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي لاستعراض تطورات حرب غزة.

کما التقى "حسين أمير عبد اللهيان"، نظيره المصري "سامح شكري"، على هامش هذا الاجتماع.

وتعقد قمة منظمة التعاون الإسلامي الیوم السبت و غدا الأحد، حول محور "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار حول التنمية المستدامة"، لمناقشة قضايا وتحديات العالم الإسلامي وخاصة قضية فلسطين والوضع الراهن في قطاع غزة.

وسيتم في هذا الاجتماع عرض ما مجموعه ثلاث وثائق، بما في ذلك مشروع القرار حول فلسطين، ومشروع بيان بانجول، ومشروع الوثيقة الختامية لاجتماع القمة، على اجتماع مجلس وزراء الخارجية ومن ثم على القمة.

وسيشرح أمير عبداللهيان، خلال حضوره هذا الاجتماع، مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء التطورات في العالم الإسلامي والإقليمي والدولي، وخاصة الحرب العدوانية التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة.

كما سيلتقي وزير الخارجية خلال الزيارة مع نظرائه وكبار المسؤولين من مختلف الدول الإسلامية على هامش هذه القمة.

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