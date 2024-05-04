٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85465805
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المقاومة الإسلامية في البحرين تعلن هجومها الثاني علی الکیان الصهيوني

٠٤‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:٠٢ م
رمز الخبر: 85465805
المقاومة الإسلامية في البحرين تعلن هجومها الثاني علی الکیان الصهيوني

طهران/ 4 ايار/ مايو/ ارنا- أعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين"سرايا الأشتر"، استهداف هدف حيوي في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة(إيلات) انتصارًا للشعب المقاوم في غزة.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين- سرايا الأشتر، في بيان عن استهداف هدف حيوي في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر، وذلك في يوم الخميس تاريخ 2 مايو  2024، انتصارًا للشعب المقاوم في غزة.

وجاء في هذا البيان أن عمليات المقاومة الإسلامية البحرينية ضد الکیان الصهیوني لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة.

يذکر أنه قد أعلن تنظيم “المقاومة الإسلامية في البحرين "سرايا الأشتر” قبل یومین، مسؤوليته عن استهداف منشأة حيوية في الكيان الصهيوني، في اول عمل عسكري له منذ بداية حرب الابادة غزة.

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