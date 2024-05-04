المقاومة الإسلامية في البحرين تعلن هجومها الثاني علی الکیان الصهيوني

وأعلنت المقاومة الإسلامية في البحرين- سرايا الأشتر، في بيان عن استهداف هدف حيوي في مدينة أم الرشراش في فلسطين المحتلة بالطيران المسيّر، وذلك في يوم الخميس تاريخ 2 مايو 2024، انتصارًا للشعب المقاوم في غزة.

وجاء في هذا البيان أن عمليات المقاومة الإسلامية البحرينية ضد الکیان الصهیوني لن تتوقف إلا برفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني المقاوم في قطاع غزة.

يذکر أنه قد أعلن تنظيم “المقاومة الإسلامية في البحرين "سرايا الأشتر” قبل یومین، مسؤوليته عن استهداف منشأة حيوية في الكيان الصهيوني، في اول عمل عسكري له منذ بداية حرب الابادة غزة.

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