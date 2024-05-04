السيد عمار الحكيم يؤكد توسيع التعاون الثقافي بين إيران والعراق

وقال مكتب رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عن هذا اللقاء: خلال لقاء وكيل وزارة الثقافة الإيرانية لشؤون الإعلام والاتصالات الدكتور فرشاد مهدي بور والوفد المرافق له، تبادل وجهات النظر حول واقع الثقافة والاتصالات في البلدين وأفق تطوير العلاقة بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد خلال اللقاء على جملة من القضايا أهمها:

- تبادل الخبرات في المجالات الثقافية والفنية ومجالات التوثيق

- حاجة المجتمعات الإسلامية إلى برامج ثقافية تحصنها من الغزو الثقافي والأفكار المنحرفة

- دعم الدراما والأعمال الفنية واستخدام التكنلوجيا الحديثة في إيصالها للمتلقي

ودعا السيد "عمار الحكيم" إلی إيقاف الحرب في غزة، وحمل المجتمع الدولي مسؤولية تبعات مايجري في غزة والسكوت على المجازر والتجويع وحرب الإبادة بحق سكان هذه المنطقة.

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