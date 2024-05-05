وزير خارجية بنغلاديش يدعو الدول الإسلامية للتحرك الفوري والحاسم لوقف جرائم الصهاينة

وعلى هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تنعقد في العاصمة الغامبية بانجول، التقى التقى وزير الخارجية الايراني "حسين امير عبد اللهيان"نظيره البغلاديشي" محمد حسن محمود "وتبادلا سويا وجهات النظر حول عملية تطوير العلاقات بين طهران ودكا، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا المدرجة على جدول أعمال قمة التعاون الاسلامي .

وفي هذا اللقاء وضمن تقديره مواقف بنغلاديش حكومة وشعبا الداعمة للشعب الفلسطيني،أكد امير عبد اللهيان على أهمية التفاعل والتنسيق بين الدول الإسلامية الكبرى في دعم القضية الفلسطينية والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني باعتبارها رغبة مشتركة للأمة الإسلامية وجميع شعوب العالم.

وبدوره اعلن وزير خارجية بنغلاديش عن ارتياحه للقائه نظيره الإيراني، معتبرا موقف ايران المبدئي والحاسم في دعم الشعب الفلسطيني بأنه قيم ومثير للإعجاب.

وأكد وزير خارجية بنغلاديش محمد حسن محمود خلال هذا اللقاء على ضرورة التحرك الفوري والحاسم من قبل الدول الإسلامية لوقف جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

كما التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هامش مشاركته في الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامية لمنظمة التعاون الإسلامي وزراء خارجية مصر وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية وتركيا وبنغلاديش والسودان.

واستمرت مشاورات أمير عبداللهيان مع نظيريه المصري سامح شكري والسعودي فيصل بن فرحان لأكثر من ساعتين.

وعن تفاصيل زيارته إلى غامبيا والمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي، كتب امير عبد اللهيان على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي:" الجهود الإقليمية لوقف الحرب والإبادة الجماعية في غزة أصبحت أكثر جدية".

انتهى**ر.م

