صنعاء: ستبدأ العمليات في البحر المتوسط ​​قريبا

وقال الشامي إن الهدف الذي انطلقنا منه هو أن العمليات لها بداية وليس لها نهاية إلا بوقف الحرب والحصار على غزة.

وأضاف: إن كل سلاح يستخدمه العدو نعمل بسرعة على تطوير سلاح يتغلب عليه.

وتابع أعداد المقاتلين المستعدين لخوض المعركة قد تصل إلى مليون مقاتل قريبا.

وصرح أن العدو الصهيوني مخادع لذلك نحن جبهة مساندة ونراقب كيف سينفذ وقف العدوان إذا تم الاتفاق.

وأضاف: أي جبهة في العالم لها ارتباط مع الكيان الصهيوني ستتأثر تجارتها وستكون هدفا لقواتنا المسلحة.

وقال: لا يوجد لدينا أي مطالب خاصة في ما يتعلق بإسناد إخوتنا في فلسطين.

وأشار إلى مسار عمليات إسنادنا لغزة مسار منفصل عن مسار قضايانا اليمنية الخاصة.

وأضاف طرحت كل المغريات للشعب والقيادة في اليمن مقابل وقف الإسناد لفلسطين لكننا لا نرى لذلك قيمة.

وتابع: لايمكن أن نتنازل عن موقفنا بشأن فلسطين حتى تحقيق النصر ورغم كل المغريات.

وأضاف: أستعبد أن يكون لقطر قرار باستبعاد قيادة حماس من أراضيها ونحن نفتح أبوابنا لكل المجاهدين في صنعاء.

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