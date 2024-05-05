طالبة تغير اسمها إلى "فلسطين حرة" أثناء حفل تخرجها من إحدى جامعات ولاية جورجيا الأمريكية

بيسان الفتاة التي ظهرت في الفيديو، حصلت على ماجستير في الصحة العامة، ولم يستدل على جنسيتها حتى الآن.

وبحسب ما نشر في "yenisafak"، فإن الفيديو أظهر فتاة تحمل اسم "بيسان فلسطين حرة حميد"، وهي تمشي عبر المسرح خلال حفل صباح الأربعاء الماضي وهي تحمل وشاحًا عربيا تقليديا يعرف بالكوفية، وتمتده بإحكام على ظهرها وهي تصرخ.

وعلى الرغم من أن كلماتها كانت غير واضحة، ولكن يمكن سماع الهتافات والتصفيقات الصاخبة تنفجر من الحشد مع وجود اثنين على الأقل من كبار أعضاء هيئة التدريس، في يوم المسرح يصفق ويبتسم في موافقة واضحة.

على الفور، تم اصطحاب بيسان إلى خارج حفل تخرج جامعة ولاية جورجيا (GSU) بعد أن بدا وكأنها تنظم احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وقالت الجامعة، في بيان رسمي إن أحد الخريجين، الذي لم تذكر اسمه، حاول رفع العلم إلى المسرح، لكنه وافق على تسليمه إلى الأمن قبل المشي عبر المسرح بما يتماشى مع لوائح الجامعة.

وبعد إعادة العلم، قالت الجامعة إنها "توجهت إلى الممر الأوسط وكانت مزعجة وتمت إزالتها". وأضافت أن خريجا آخر أخذ ميكروفونا من فرقة الجامعة "وتم اصطحابه أيضا بسلام إلى الخارج".

وأضافت المدرسة في بيان: "لا يُسمح بالأعلام خلال الاحتفالات ولكن يُسمح بالشالات والملابس الأخرى التي تعرض رموزًا وطنية أو ثقافية. وقد سُمح للطلاب بارتداء مثل هذه العناصر عبر المسرح خلال احتفالات الأربعاء والخميس".

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