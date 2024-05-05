٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:١٤ م
رمز الخبر: 85466615
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34683 شهيدا

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٢:١٤ م
رمز الخبر: 85466615
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34683 شهيدا

طهران/ 5 ايار/ مايو/ ارنا- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34683 شهيدا و 78018 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية، 3 مجازر ضد المدنيين في القطاع، وصل منها للمستشفيات 29 شهيدا و 110 مصابين.

وأكدت أنه لازال هناك عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب استهدافات الاحتلال.

وأفادت بأن طائرات إسرائيلية ومدفعيته شنت قصفا على عدد المناطق شمال القطاع، حيث شنت طائرا الاحتلال غارات على حي الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط مسجد في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وكانت كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم قصف حشودا لآليات جيش الاحتلال بقذائف الهاون شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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