ايران تفوز ببطولة آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة للمرة الثانية

اختتمت اليوم الأحد 5 ايار/مايو منافسات البطولة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عاما، والتي استضافتها تايلندا بمشاركة 32 فريقا، بتتويج الفريق الايراني بطل هذه البطولة.

وفي المباراة النهائية لهذه البطولة التي أقيمت في محافطة "روي ات" التايلندية، واجه الفريق الايراني (الف) لكرة الطائرة الشاطئية والمكون من اللاعبين حبيب أكبر زاده و أمير علي قلعة نوي الفريق اللبناني (الف ) المكون من الثنائي هادي شبيب و جاد ابي كرم .

وفي هذه المباراة النهائية ، فاز الفريق الايراني لكرة الطائرة الشاطئية بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 21-12 ، لتصبح ايران بطل آسيا لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 سنة للمرة الثانية.

وقد حقق الفريق الايراني “الف” 3 انتصارات متتالية تصدر بها المجموعة بجدارة واقتدار، بعد ان واجه ثلاث فرق هي فيتنام الف ،استراليا ب وتايلند ج .

و صعدت ايران الى الدور الربع النهائي بعد فوزها على فريق هونغ كونغ “ب” ونيوزيلندا "ب"، وفي الدور نصف النهائي، فازت ايران على أستراليا الف وتأهلت للنهائي.

وبهذه الطريقة أصبحت إيران بطلا للبطولة الآسيوية لكرة الطائرة الشاطئية تحت 19 عاما بسبعة انتصارات متتالية لممثلها الفريق الف.

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