٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85466791
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هنية : حريصون على التوصل إلى اتفاق هدنة شامل

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٠٩ م
رمز الخبر: 85466791
هنية : حريصون على التوصل إلى اتفاق هدنة شامل

طهران / 5 ايار / مايو / ارنا -أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ الحركة ما زالت حريصة على التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل ينهي العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق صفقة تبادل جدية للأسرى.

وقال "هنية"، في تصريح نشرته "الميادين" اليوم الاحد، أنّه "تأكيداً على جدية الحركة وإيجابيتها قبل الجولة الحالية من المفاوضات، أجرت (حماس) سلسلة اتصالات مع الإخوة الوسطاء ومع فصائل المقاومة، وأجرت اجتماعات ومشاورات مكثفة في الداخل والخارج قبل إرسال وفدها إلى القاهرة".

واوضح : إنّ الوفد حمل إلى القاهرة مواقف إيجابية ومرنة، تهدف إلى وقف العدوان على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي ويؤسس لمستقبل أكثر استقراراً. 

كما تساءل رئيس المكتب السياسي لحماس، بالقول : ما مفهوم الاتفاق إذا لم يكن وقف إطلاق النار أول نتائجه؟!

وفي إشارة إلى جرائم الكيان الصهيوني، قال هنية : إنّ العالم أصبح رهينة حكومة متطرفة، لديها كمّ هائل من المشكلات السياسية والجرائم التي ارتُكبت في غزّة، ورئيسها يريد اختراع مبررات دائمة لاستمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع؛ مشددا على، أنّ "أميركا التي أعطت غطاء لهذا الاحتلال، هي من يجب أن يوقفه بدلاً من تزويده بأسلحة الدمار والإبادة".

الى ذلك، نقلت "الميادين" عن "مصادر قيادية في المقاومة الفلسطينية"، بأنّ المفاوضات "تُواجه عقبةً كبيرة بسبب رفض الاحتلال الإسرائيلي التزام وقف إطلاق النار، بصورةٍ دائمة".  

وأوضحت المصادر، أنّ "حماس تصرّ على أنّ لا اتفاق من دون نصٍّ صريح على وقف إطلاق النار".

انتهى 

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المصدر / الميادين

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