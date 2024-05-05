مسؤول : اعتبارا من العام المقبل.. قبول الطلاب في فرع النجف الأشرف لجامعة طهران

وقال "مقیمي"، خلال لقائه في مكتبه بطهران اليوم الاحد، مديرة دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي العراقیة الدكتورة "لبنى خميس مهدي الربيعي"، أن "سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على على توسيع التعاون العلمي مع دول الجوار وخاصة العراق"؛ مردفا "بلد العراق الصديق والشقيق ياتي ضمن الاولوية الأولى لجامعة طهران في سياق تطوير التفاعلات العلمية والأكاديمية بين ايران والعراق".

وأضاف : ان جامعة طهران تسعى من خلال افتتاح فرع لها في مدينة النجف الأشرف، الى توسيع فروع الجامعة وانشائها في مدن عراقية أخرى.

بدورها، رحبت مديرة دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي العراقیة، بإنشاء فرع جامعة طهران في النجف الأشرف، وصرحت : بعد دراسة متأنية قمنا بإحالة موضوع إنشاء هذا فرع الجامعة، إلى الدائرة المختصة بوزارة العلوم العراقية.

وأضافت الدكتورة لبنى خميس مهدي الربيعي خلال اللقاء مع مقيمي : إن إنشاء فرع لجامعة طهران في النجف الأشرف، مدرج ضمن أولوياتنا، ووزير العلوم العراقي بصدد انجاز هذا المشروع تماما؛ متطلعة الى البدء في انشاء فرع الجامعة داخل العراق قريبًا، وبعد تسريع وتائر دراسة هذا الامر.

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