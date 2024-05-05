مسؤول : التحضير لابرام 23 مذكرة تفاهم مع العراق

واوضح "فكري" في تصريح على هامش الاجتماع، ان هذه الوثائق تنصّ على تعاون طهران وبغداد في مجالات الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارية والمالية والمصرفية، والتي سيتم التوقيع عليها خلال فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين.

ولفت مساعد وزير الاقتصاد، بان اللجان التمهيدية عقدت اجتماعاتها في اطار الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة، لمناقشة المذكرات المتفق عليها وحسم بنودها، على ان يتم توقيعها من قبل كبار المسؤولين الايرانيين والعراقيين.

ومضى فكري الى، ان محضر اجتماع هذه اللجان، سيتم قراءه يوم غد الاثنين، خلال الاجتماع العلني للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة، برعاية وحضور وزير الاقتصاد الايراني ووزير التجارة العراقي.

وحول تفاصيل اللجان التمهيدية، اوضح رئيس منظمة الاستثمار الوطنية، ان اداء هذه اللجان تتنوع في مجالات الطاقة والنقل والتجارة وتوريد الخدمات الفنية والهندسية والاستثمارية والمالية والبنكية.

انتهى ** ح ع