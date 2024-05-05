مطران الأرمن بمحافظة آذربايجان الغربية يدين الاساءة للقرآن الكريم

اكد المطران "جيفت جيان" في بيان صدر عنه الیوم الاحد : إن تكرار هذا التصرف الوقح والمهين ضد القرآن الكريم وأي كتاب مقدس آخر هو عمل استفزازي.

وأضاف : إن هذا العمل اللاإنساني في السويد، رغم دعم بعض المجرمين العالميين له، الا انه لا يحظى بتاييد أي إنسان حرّ ولا أي من المجتمعات والدول الداعمة للسلم والأمن العالميين.

وتابع مطران الارمن في شمال غرب ايران : إن تكرار هذا العمل والسلوك المعادي للإسلام، يتم في ظل الهيمنة الإعلامية للكيان الصهيوني وبدعم الصهيونية العالمية؛ الأمر الذي لن يسبب المساس بالإيمان بهذا الكتاب الإلهي فحسب، بل وسيؤدي إلى مزيد من التضامن والوحدة بين أتباع الديانات السماوية.

ودعا رجل الدين المسيحي البارز، "كافة المؤسسات الدولية"، إلى التصدي بحزم لمثل هذه التصرفات ومنع تكرارها.

انتهی**2054 / ح ع **