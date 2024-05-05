٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٧ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85466952
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انصار الله : صنعاء تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس

٠٥‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٧:٢٧ م
رمز الخبر: 85466952
انصار الله : صنعاء تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس

طهران / 5 ايار / مايو / ارنا –اكد عضو المكتب المركزي لحركة انصار الله اليمنية "محمد بخيتي"، على ان "صنعاء تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب، حتى لو اطبقت السماء على الارض".

جاء ذلك في تغريدة نشرها "البخيتي" على حسابه في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، وارفقها بخبر لقناة الجزيرة نقلا عن رويترز، من ان "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب".

واضافت الجزيرة في خبرها الذي نشرته امس السبت : قطر كانت قد أعلنت أنها بحاجة إلى إعادة تقييم جهود وساطتها بين حماس وإسرائيل (رويترز).

واشارت الى تصريح لـ "مسؤول مطلع"، قوله في هذا الشان، أن "قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل".

واوضح هذا المصدر : إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.

انصار الله : صنعاء تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس

وتابع : إن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أم لا.

من جانب اخر، وتعليقا على هذا التطور، اعلن القيادي في حركة انصار الله اليمنية، محمد البخيتي باسم حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، ان الاخيرة "تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب، حتى لو اطبقت السماء على الارض".

انتهى ** ح ع

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