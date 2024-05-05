انصار الله : صنعاء تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس

جاء ذلك في تغريدة نشرها "البخيتي" على حسابه في منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، وارفقها بخبر لقناة الجزيرة نقلا عن رويترز، من ان "قطر قد تغلق مكتب حماس كجزء من مراجعة وساطتها بالحرب".

واضافت الجزيرة في خبرها الذي نشرته امس السبت : قطر كانت قد أعلنت أنها بحاجة إلى إعادة تقييم جهود وساطتها بين حماس وإسرائيل (رويترز).

واشارت الى تصريح لـ "مسؤول مطلع"، قوله في هذا الشان، أن "قطر قد تغلق المكتب السياسي لحركة حماس كجزء من مراجعة أوسع لوساطتها في الحرب بين الحركة وإسرائيل".

واوضح هذا المصدر : إن قطر تدرس ما إذا كانت ستسمح لحماس بمواصلة تشغيل المكتب السياسي بالدوحة.

وتابع : إن المراجعة الأوسع تشمل النظر في ما إذا كانت الدوحة ستواصل التوسط في الصراع الدائر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أم لا.

من جانب اخر، وتعليقا على هذا التطور، اعلن القيادي في حركة انصار الله اليمنية، محمد البخيتي باسم حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء، ان الاخيرة "تتشرف بإستضافة المكتب السياسي لحركة حماس مهما كانت العواقب، حتى لو اطبقت السماء على الارض".

انتهى ** ح ع