حماس: هناك لقاء فصائلي قريب في الصين

وقال إنهم أمام استحقاقات لابد أن يلتقي عليها مجموع الشعب الفلسطيني وإن اختلفت البرامج.

وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس بأن أي اعتراض على عملية الوحدة الوطنية هو اعتراض على مستقبل الشعب الفلسطيني خدمة لأجندات خارجية.

وأكد في السياق وجود تباين بين موقف حركة فتح وبين السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة.

وبخصوص الحرب على غزة، أفاد أبو مرزوق بأن التدمير الكبير الذي حصل في القطاع لم يحدث في أي حرب ما جعل العالم ينقلب على "إسرائيل" ويكشف وجهها الحقيقي أمام العالم.

وذكر أن تل أبيب كشفت عن وجهها الحقيقي في حرب الإبادة الجماعية ما جعل العالم يقف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بكل ما تملك وهناك في العالم أقطاب أخرى نسعى لربط علاقات معها، مبينا في السياق أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع بقراره الملزم أن يسقطه على "إسرائيل" بسبب حائط الصد الأمريكي.

انتهى**3269