٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ ص
رمز الخبر: 85467198
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journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

حماس: هناك لقاء فصائلي قريب في الصين

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٩:١٤ ص
رمز الخبر: 85467198
حماس: هناك لقاء فصائلي قريب في الصين

طهران/ 6 ايار/ مايو/ ارنا- قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن هناك لقاء فصائليا قريبا في الصين نأمل أن يتوج بإنهاء الانقسام في فلسطين.

 وقال إنهم أمام استحقاقات لابد أن يلتقي عليها مجموع الشعب الفلسطيني وإن اختلفت البرامج.

 وصرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس بأن أي اعتراض على عملية الوحدة الوطنية هو اعتراض على مستقبل الشعب الفلسطيني خدمة لأجندات خارجية.

وأكد في السياق وجود تباين بين موقف حركة فتح وبين السلطة الفلسطينية ممثلة بمؤسسة الرئاسة.

وبخصوص الحرب على غزة، أفاد أبو مرزوق بأن التدمير الكبير الذي حصل في القطاع لم يحدث في أي حرب ما جعل العالم ينقلب على "إسرائيل" ويكشف وجهها الحقيقي أمام العالم.

وذكر أن تل أبيب كشفت عن وجهها الحقيقي في حرب الإبادة الجماعية ما جعل العالم يقف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تدعم "إسرائيل" بكل ما تملك وهناك في العالم أقطاب أخرى نسعى لربط علاقات معها، مبينا في السياق أن مجلس الأمن الدولي لم يستطع بقراره الملزم أن يسقطه على "إسرائيل" بسبب حائط الصد الأمريكي.

انتهى**3269

٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

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ملفات إخبارية

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