قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من مسؤولي شؤون الحج

واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إيفاد الحجاج الايرانيين الى ارض الوحي.

وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.

انتهی**3280