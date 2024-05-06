قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من مسؤولي شؤون الحج

واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إيفاد الحجاج الايرانيين الى ارض الوحي.
وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
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طهران/ 6 ايار/ مايو/ ارنا- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد "علي الخامنئي" اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في ايران وحشدا من حجاج بيت الله الحرام .
واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إيفاد الحجاج الايرانيين الى ارض الوحي.
وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.
انتهی**3280
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