٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85467260
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قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من مسؤولي شؤون الحج

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١٠:٠٠ ص
رمز الخبر: 85467260
قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من مسؤولي شؤون الحج

طهران/ 6 ايار/ مايو/ ارنا- استقبل قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الإمام السيد "علي الخامنئي" اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في ايران وحشدا من حجاج بيت الله الحرام .

واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الإثنین، جمعا من المسؤولين والقائمين على شؤون الحج على أعتاب إيفاد الحجاج الايرانيين الى ارض الوحي.

وسنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.

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