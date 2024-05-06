مساعد رئيس الجمهورية: سياسات الحكومة الحالية أتاحت التفاعل مع دول العالم

في محاضرة افتراضية للإيرانيين المقيمين في مانشستر، اشار مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية "سيد محمد حسيني" الى انه وبجهود حكومة اية الله رئيسي ساد الانسجام والتقارب الجيد مع دول العالم وبخاصة جول الجوار والمنطقة، واصبحت ايران اليوم تسير على طريق التقدم والازدهار.

واعتبر مساعد رئيس الجمهورية للشؤون البرلمانية بأن سياسات حكومة اية الله رئيسي قد زادت التفاعلات في مجال السياسة الخارجية مع دول العالم وخاصة دول الجوار والمنطقة بشكل ملحوظ بفضل الاهتمام الذي توليه الحكومة في هذا المجال.

واستطرد ان العضوية في المنظمات الإقليمية والعالمية مثل شنغهاي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبريكس، أتاحت فرصة جيدة للتبادلات التجارية والاستثمار الأجنبي.

واكد حسيني على أهمية معرفة وبيان السلوك الشخصي والاجتماعي للأئمة ومنهم الإمام الصادق (ع)، موضحا بأن مناهضة الظلم والدفاع عن المظلومين، التي هي احد تعاليم مدرسة أهل البيت(ع)، قد تجاوزت الحدود الجغرافية، وترددت صرخة نصرة اهل غزة المظلومين في سماء الغرب.

وعليه تقع على عاتقنا اليوم، اكثر من أي وقت مضى، مسؤولية أكبر في تعريف العالم بكلام وسلوك الأئمة الأطهار (ع).

انتهى**ر.م

