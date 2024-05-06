العراق يستضيف مؤتمر الوحدة الاسلامية تحت شعار "طوفان الاقصى ..قضية وهوية"

ويستضيف مجلس "علماء الرباط المحمدي"بحضور نخبة من كبار علماء الامة الاسلامية، من داخل وخارج العراق، المؤتمر الدولي للوحدة الاسلامية تحت شعار "طوفان الاقصى.. قضية وهوية".

لقد كانت ومازالت القضية الفلسطينية هي الشغل الشاغل لكل سائر على طريق نصرة الانسانية بمفهومها الاعم الاشمل، فهي قصية كل غيور لا يرضى بالظلم والحيف ولا يتنازل عن حق شعب مقاوم صامد يرفض ان تتم مصادرة ارضه وحقوقه؛ فكان العالم الاسلامي ومنذ بداية الاحتلال الصهيوني ينادي بهذه القضية المصيرية، حتى انطلقت شرارة "طوفان الاقصى".

وعلما، ان المؤتمر الدولي الثاني للوحدة الاسلامية، سيبدا اعماله برعاية مجلس الرباط المحمدي العراقي، يوم الاربعاء المقبل 2024/8/5 باستضافة بغداد.

انتهی**1426