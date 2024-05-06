إسلامي: الاجتماع الدولي للعلوم النووية لقي ترحيبا واسعا رغم القيود المفروضة على ايران

وقال إسلامي على هامش معرض الإنجازات الصناعية في أصفهان بشأن الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية: رغم أن ضغوط نظام الهيمنة لا تسمح بتحقيق الهدف السلمي لبرنامج إيران النووي، ولكن مع كل هذه القيود والتكاليف المفروضة، لقي هذا المؤتمر

ترحيبا واسعا وقدمت مقالات جيدة شفويًا وعبر الفيديو كونفرانس.

وأضاف: هدفنا هو أن نظهر للعالم مستوى العلوم والتكنولوجيا في إيران من خلال هذه المقالات والإنجازات، ونحن على استعداد لنقل هذه التقنيات إلى دول أخرى لمحاربة هيمنة الدول المتغطرسة من اجل إنشاء نظام علمي مختلف معربا عن امله تحقيق اهداف هذا المؤتمر.

تجدر الإشارة إلى أن مراسم افتتاح المؤتمر النووي الوطني الثلاثين لإيران والمؤتمر الدولي الأول للعلوم والتكنولوجيا النووية، تعقد مساء اليوم الإثنين، في أصفهان، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعدد من المسؤولين.

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