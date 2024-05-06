وزير الثقافة: نسعى لعزل الكيان الصهيوني بالكامل عن الفعاليات الفنية والثقافية العالمية

عزل الكيان الصهيوني عن الفعاليات الفنية والثقافية العالمية

وفي اجتماع المجلس الفني الذي عقد اليوم الاثنين 6 ايار/مايو ، وفي اشارة الى الجهود المبذولة في إطار الدبلوماسية الثقافية، لعزل الكيان الصهيوني بشكل كامل عن الأحداث والمهرجانات الفنية والثقافية في العالم،صرح اسماعيلي بأن هناك عريضة موقعة من ثمانية آلاف فنان تشكيلي لمقاطعة الصهاينة لافتا الى ان جامعات العالم تفاعلت ايضا في هذا المجال.

كما اكد وزير الثقافة الايراني على ان إحدى أولويات السلك الدبلوماسي الثقافي الايراني هو محاولة عزل الكيان الصهيوني بشكل كامل عن المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية في العالم.

ولفت الى انه يجب أن نبقي الرأي العام العالمي حساسا تجاه هذه القضية وأن تصبح الأحداث الفنية والرياضية مكانا للاحتجاج ضد الكيان الصهيوني.

إنشاء مدينة عالمية للصناعات الابداعية الثقافية

واعتبر بان الإعلان عن إنشاء المدينة العالمية للصناعات الإبداعية الثقافية حدث سعيد، بيّن اسماعيلي بأن محافظي قزوين ويزد ومسؤولي بلدية مشهد وأصفهان قد قدموا خططهم لإنشاء مجموعات في هذا المجال، لافتا الى ان المبادئ التوجيهية لهذا العمل تقع ضمن مسؤولية المجلس الفني ويتم إعدادها.

ولفت الى انه ونظرا إلى تأثير الصناعات الثقافية والإبداعية في توسيع حضور الجمهورية الإسلامية في كل المجالات، اوضح اسماعيلي الى انه يمكن استخدام المساحة العامة للمساعدة في تدفق الفن والبنية التحتية الفنية.

واكد على اهمية دور وتواجد فناني الثورة الأصيلين في مجال التعريف عن ايران وثقافتها وثورتها الاسلامية معربا عن امله في تقديم المزيد من الاعمال الفنية والثقافية في هذا المجال.

رسالة 8 آلاف فنان لمقاطعة الكيان الصهيوني

وفي اشارة الى اهمية حدث "بينالي البندقية " الذي يعد مناسبة مهمة للتعبير عن الدعم الشعبي للفلسطينيين ورفض سياسات الدول الاستعمارية، اعتبر رئيس قسم الفنون محمد مهدي دادمان بأن هذا الحدث يعد أحد أهم الفعاليات الفنية المرموقة في العالم ، وان ما يقدم في جناح الجمهورية الإسلامية هو شرح وعرض فني لاضطهاد أطفال غزة من قبل الصهاينة.

وذكر أن الانطباع العالمي حول جناح الجمهورية الإسلامية كان لافتا، وايضا التضامن الذي تشكل بين 8000 فنان تشكيلي الذين أرسلوا بالإجماع رسالة إلى أمانة هذا الحدث لمقاطعة الكيان الصهيوني، مضيفا بأن هذه الرسالة قوبلت بالرفض من قبل الامانة العامة لفعاليات بينالي البندقية.

وأكد رئيس القسم الفني على أن الكيان الصهيوني أغلق جناحه في إجراء استباقي ربما بسبب ردود الفعل المحتملة للفنانين المشاركين في الحدث الفني العالمي "بينالي البندقية" معتبرا هذا الاغلاق بالحدث القيم والمهم.

يشار الى ان "بينالي البندقية " هو معرض للأعمال الفنية المعاصرة يقام كل عامين في مدينة البندقية بإيطاليا، وقد انطلق هذا الحدث الثقافي عام 1895 بهدف دعم الفنون البصرية المعاصرة في إيطاليا.

انطلقت النسخة الـ60 من بينالي البندقية في 21 نيسان/ابريل تحت شعار "الأجانب في كل مكان" بمشاركة 95 دولة، وهذا العدد من الدول غير مسبوق منذ ما بعد جائحة كورونا.

انتهى**ر.م