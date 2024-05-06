استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني في غزة

وأعلنت مصادر فلسطينية عن استشهاد الصحفي الفلسطيني "مصطفي عياد"، في حي "الزيتون" جنوب شرق مدينة غزة، اليوم الاثنين.

وباستشهاد مصطفي عياد، ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 140 شهيدا.

وتنشر هذه الإحصائيات فيما تتواصل الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة، حيث استهدف مقاتلو الكيان يوم الاثنين، عشرات المنازل واستشهدوا عددا من الأطفال والرضع في اليوم الـ 213 للحرب.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 الماضي، إلى 34 ألفا و683 شهيدا، بالإضافة لـ 78 ألفا و18 إصابة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدا.

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