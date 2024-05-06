المؤتمر الدولي للعلوم والفنون النووية يبدا اعماله في اصفهان وسط البلاد

وافاد مراسل ارنا من موقع الحدث، ان مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، رعى حفل افتتاح مؤتمر اصفهان النووي، الذي حضره جمع من كبار المسؤولين الايرانيين والاجانب، بمن فيهم الرئيس السابق للطاقة النووية الايرانية "علي اكبر صالحي"، والسفير السعودى في طهران "عبد الله بن سعود العنزي".

وورد في هذا التقرير، ان مؤتمر اصفهان، يضم في اجنداته ندوات ولوحات خاصة بمشاركة خبراء الصناعة النووية من ايران وخارجها.

هذا ومن المقرر ان يتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، يوم غدا الثلاثاء، الى اصفهان لحضور المؤتمر والقاء كلمة فيه.

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