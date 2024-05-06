٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85467947
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مسؤول : مؤتمر أصفهان یاتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النووية الايرانية

٠٦‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ٤:٣٨ م
رمز الخبر: 85467947
مسؤول : مؤتمر أصفهان یاتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النووية الايرانية

اصفهان/6 ایار/مایو/ارنا-قال نائب رئیس منظمة الطاقة النووية الايرانية، رئيس الرابطة النووية الوطنية "جواد کریمي ثابت" : إن تنظيم مؤتمر العلوم والفنون النووية في محافظة أصفهان (وسط البلاد) يأتي ضمن "سياسة الباب المفتوح" التي تنتهجها النووية الإیرانیة.

وأضاف "کریمي ثابت"، الیوم الاثنین في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اصفهان النووي : إن الرابطة النووية الإيرانية قامت بتنظيم هذا المؤتمر وفق مبدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من ان "التكنولوجيا النووية السلمية للجميع، والأسلحة النووية لا لأحد"، وايضا شعار "التكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة".

وتابع : الكل يدرك بأن التنمية تتطلب النظر إلى احتياجات جيل المستقبل؛ مبينا ان "التكنولوجيا النووية قادرة على تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للبلاد".

وأوضح نائب رئیس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ان "ایران تخطط لبلوغ سعة توليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء؛ لافتا بان تنظيم هذه المؤتمرات یکون في هذا الصدد.

ومضى الى القول : اللجنة المنظمة لمؤتمر اصفهان النووي، تسلمت العديد من المقالات، وبما يدل على أن التكنولوجيا النووية قد وصلت إلى مرحلة النضج في بلادنا.

انتهی**2054 / ح ع **

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