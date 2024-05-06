مسؤول : مؤتمر أصفهان یاتي في إطار سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها النووية الايرانية

وأضاف "کریمي ثابت"، الیوم الاثنین في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اصفهان النووي : إن الرابطة النووية الإيرانية قامت بتنظيم هذا المؤتمر وفق مبدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من ان "التكنولوجيا النووية السلمية للجميع، والأسلحة النووية لا لأحد"، وايضا شعار "التكنولوجيا النووية من أجل التنمية المستدامة".

وتابع : الكل يدرك بأن التنمية تتطلب النظر إلى احتياجات جيل المستقبل؛ مبينا ان "التكنولوجيا النووية قادرة على تحقيق أكثر من نصف أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للبلاد".

وأوضح نائب رئیس المنظمة الوطنية للطاقة النووية، ان "ایران تخطط لبلوغ سعة توليد 20 ألف ميغاواط من الكهرباء؛ لافتا بان تنظيم هذه المؤتمرات یکون في هذا الصدد.

ومضى الى القول : اللجنة المنظمة لمؤتمر اصفهان النووي، تسلمت العديد من المقالات، وبما يدل على أن التكنولوجيا النووية قد وصلت إلى مرحلة النضج في بلادنا.

انتهی**2054 / ح ع **