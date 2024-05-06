بارزاني : لن نسمح المساس بأمن ايران انطلاقا من اقليم كردستان

جاء ذلك خلال اللقاء، الذي جرى اليوم الاثنين بطهران، بين رئيس اقليم كردستان العراق مع امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "علي اكبر احمديان".

ونوه بارزاني بمواقف ايران الداعمة للاقليم، "في عهد النضال ضد نظام صدام البائد، وايضا في مرحلة ما بعد سقوط البعث، حيث تشكلت حكومة العراق الجديدة"؛ متطلعا الى توسيع العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات ومنها الامنية والاقتصادية، اكثر فاكثر.

الى ذلك، رحب "احمديان" برئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني لطهران، واصفا العلاقات بين الشعبين الايراني والعراقي، بمن فيهم الاكراد، انها تاريخية وثقافية معمقة وعريقة جدا.

واضاف امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني لدى استقباله بارزاني اليوم، ان "هذه الاواصر تنطلق من القواسم المشتركة التي تعززت على مدى الزمن، وبما يلزم علينا ان لا نسمح لاي طرف اخر، بمن فيهم الصهاينة او الزمر المناوئة والمعادية للثورة الاسلامية، ان يخلوا بهذه العلاقات".

واكد احمديان ايضا، على استعداد الجانب الايراني للتعاون الشامل مع اقليم كردستان، وان يتم هذا التعاون في اطار الدستور العراقي.

وفي ختام هذا اللقاء، اكد الجانبان على تنفيذ كامل بنود الاتفاق الامني الموقع بين ايران والعراق، لتحقيق النتائج المرجوة ولاسيما ازالة الفلتان الامني نهائيا.

انتهى ** ح ع