حماس تعلن موافقتها على مقترح للوسطاء بشأن وقف إطلاق نار في غزة

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه هنية، اليوم الاثنين، برئيس الوزراء القطري "محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، وايضا في اتصال آخر مع وزير المخابرات المصرية "عباس كامل".

من جانب اخر، كشف قيادي في حماس، أنّه "تم التوصل بين الوسطاء والحركة إلى صيغة جديدة محكَمة، بشأن اتفاق على وقف إطلاق النار".

وأوضح القيادي في تصريح للميادين، أنّ "الصيغة الجديدة تُفضي إلى وقف إطلاق النار وتم التغلب على هذه المعضلة"، مشدداً على، أنّ "حماس أبدت مرونة عالية جداً من أجل التوصل إلى اتفاق، بينما الكرة الآن في ملعب إسرائيل".

وفي وقت سابق اليوم، كانت الحركة لوّحت بوقف المفاوضات في ضوء التهديدات الإسرائيلية باجتياح رفح، كلياً أو جزئياً، وفق ما كشف مصدر في المقاومة الفلسطينية للميادين ايضا.

وقال المصدر : إنّ حماس تؤكد أن التهديد باجتياح رفح لن يُشكّل أيّ ضغطٍ عليها في مسار المفاوضات.

انتهى ** ح ع