امير عبداللهيان يشيد بصمود الشعب والفصائل الفلسطينية امام الصهاينة

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان مساء الاحد من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس، اسماعيل هنية الذي أبلغه رد حماس على المقترح السياسي المقدم لوقف الحرب على غزة.

وشدد هنية في هذا الاتصال الهاتفي على موقف حركة حماس في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في أي اتفاق سياسي.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية – حماس: "أرسلنا رد حماس على مقترح مصر وقطر لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار البشري وغيرها من الشروط. الكرة الآن في ملعب الطرف الاخر."

وأكد هنية: نحن صادقون في نوايانا.

من جانبه اشاد وزير الخارجية الايراني، بالصمود البطولي للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة ضد الكيان الصهيوني في الحرب والإبادة الجماعية ضد غزة خلال الأشهر السبعة الماضية، وقدم تقريرا عن التحركات الدبلوماسية الأخيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم فلسطين والمقاومة في المحافل الدولية، بما في ذلك الحضور النشط في القمة الـ15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في غامبيا.

كما أعرب أمير عبد اللهيان عن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمقترح المقدم لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الوقف الفوري والدائم لجرائم الكيان الصهيوني، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة وتبادل الأسرى والانسحاب الكامل وغير المشروط لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة إعماره.

وكتب وزير الخارجية الايراني منشورا على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: الليلة اتصل بي السيد إسماعيل هنية هاتفيا، مثمنا المواقف القوية لقائد الثورة ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني في دعم فلسطين وقال: "أرسلنا رد حماس على مقترح مصر وقطر لوقف هجمات الكيان الإسرائيلي وتبادل الأسرى ورفع الحصار البشري و... والآن الكرة في ملعب الطرف الاخر. نحن صادقون في نوايانا".

انتهى ** 2342