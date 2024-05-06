٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85468336
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محادثات بين نائب الخارجية الايراني ومدير عام الوكالة الذرية

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١:٣١ ص
رمز الخبر: 85468336
محادثات بين نائب الخارجية الايراني ومدير عام الوكالة الذرية

طهران / 7 ايار/مايو/ارنا- التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي يزور إيران لحضور مؤتمر العلوم والتكنولوجيا النووية، مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية وكبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات رفع العقوبات علي باقري كني.

وتم خلال الاجتماع بين رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلي باقري، النائب السياسي لوزير الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين في مفاوضات رفع العقوبات، البحث وتبادل الاراء في جوانب مختلفة من التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واشار باقري الى أهمية التعاون بين إيران والوكالة، مؤكدا على ضرورة الحياد والمهنية من قبل الوكالة باعتبارها منظمة متخصصة.

وقال أيضًا: إن الأنشطة النووية السلمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية تاتي دائمًا في إطار الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي.

وفي هذا اللقاء، اعتبر رافائيل غروسي زيارته إلى طهران مؤشرا على رغبة الوكالة في الحفاظ على أجواء بناءة في علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى ** 2342

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