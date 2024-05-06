امير عبداللهيان: العلاقات بين ايران واقليم كردستان العراق قوية ولا تنفصم

واعتبر امير عبداللهيان زيارة بارزاني إلى طهران فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين إيران وإقليم كردستان العراق خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري، وأعرب عن أمله في أن تمضي العلاقات بينهما قدما إلى الأمام بسرعة أكبر من الآن فصاعدا.

كما اعتبر تعزيز دور الإقليم في إطار الدستور العراقي بانه يحظى باهتمام جاد من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأشار إلى العلاقات الأخوية بين مسؤولي إقليم كردستان العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وأضاف: أن هذه العلاقات تصب في خدمة العلاقات الودية والبناءة بين البلدين إيران والعراق.

من جانبه أشار رئيس إقليم كردستان العراق في هذا اللقاء إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت مع الإقليم في كل التطورات التاريخية والمهمة، واعتبر دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عملية التطورات في العراق بانها تاريخية وبناءة ودائمة.

وأشاد نيجرفان بارزاني بدور القائد قاسم سليماني في تعزيز أمن المنطقة وأضاف: بما أن أمن إيران في رأينا هو أمن العراق وإقليم كردستان فإن أراضي الإقليم لن تكون أبداً نقطة تهديد ضد جمهورية إيران الإسلامية.

وأشار إلى الاتفاقية الأمنية وتشكيل اللجنة الأمنية المشتركة بين إيران والعراق، وقال: لقد تم اتخاذ خطوات فعالة في تنفيذ هذا الاتفاق وسنتابع تنفيذه الكامل بكل جدية.

كما أشار بارزاني إلى لقائه مع قائد الثورة الاسلامية ووصف هذا اللقاء بأنه كان جيدا ومفيدا جداً وأضاف: بالنظر إلى تصريحات قائد الثورة اليوم وأيضاً المواضيع التي تمت مناقشتها في لقاء اليوم مع رئيس الجمهورية الدكتور رئيسي، فاننا سنبذل أقصى الجهود والتعاون لتحقيق المصالح المشتركة في العلاقات الثنائية، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية.

وفي ختام هذا اللقاء، أعرب أمير عبداللهيان عن شكره وتقديره لدور الاقليم في استقبال واستضافة زوار الامام الحسين (ع) والعتبات المقدسة ، وخاصة في أيام الأربعين الحسيني.

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