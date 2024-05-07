المقاومة الفلسطينية تكثّف استهداف "جيش" الاحتلال في "نتساريم"

وأعلنت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهدافها قوات الاحتلال عند محور "نتساريم"، عبر منظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى، من عيار 114 ملم. ونشر الإعلام العسكري للقسّام مشاهد توثّق هذا الاستهداف.

وفي عملية أخرى، استهدفت كتائب القسام قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "107"، قصيرة المدى.

ونشرت القسّام مشاهد عن استهدافها قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصواريخ "107"، بالاشتراك مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وفي عملية مشتركة مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، الجناح العسكري للجبهة الجبهة الشعبية، القيادة العامة، استهدفت الكتائب غرفة قيادة تابعة لـ "جيش" الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ "107"، قصيرة المدى.

صواريخ نحو غلاف غزّة

وفي اليوم الـ213 من معركة طوفان الأقصى، أطلقت السرايا، في جولتين منفصلتين، رشقات صاروخية في اتجاه مستوطنات غلاف غزة، ولا سيما في اتجاه "سديروت" و"نير عام"، مؤكدةً أنّ الرشقات جاءت في إطار الرد على جرائم العدو بحق أبناء شعب الفلسطيني.

والتزامن مع الرشقات، أقرّت وسائل إعلام إسرائيلية بدويّ صفارات الإنذار في الغلاف.

وأعلنت سرايا القدس، استهداف تموضع لجنود الاحتلال وآلياته، جنوبي منطقة الشيخ عجلين في محور "نتساريم"، جنوبي غربي مدينة غزة، بوابل من قذائف "الهاون".

وأكدت قنصها جندياً إسرائيلياً شرقي حي الشجاعية في مدينة غزة، واستهدافها تجمعاً لجنود الاحتلال وآلياته، في محور "نتساريم"، بقذائف "الهاون" من العيار الثقيل، مشيرةً إلى تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وعرض الإعلام الحربي التابع لها مشاهد عن إطلاق مجاهديها رشقات صاروخية في اتجاه مواقع الاحتلال وحشوده ومستوطنات غلاف غزة.

بدورها، أعلنت "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى"، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، استهدافها تمركز قوات الاحتلال في محور "نتساريم" بالقذائف الصاروخية، رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبالاشتراك مع كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين، دكّت الكتائب مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" بصواريخ قصيرة المدى، رداً على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وبصورة منفصلة، أعلنت كتائب المجاهدين استهدافها مقر قيادة الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية، على دفعتين.

وفي عملية مشتركة جمعت قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وكتائب شهداء الأقصى وكتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، استهدفت هذه الفصائل موقع "زيكيم" العسكرية الإسرائيلية بصواريخ "C5K".

من ناحيتها، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم إطلاق مقاوميها قذائف "الهاون" من العيار الثقيل، واستهداف تجمّع لآليات الاحتلال في موقع "صوفا" العسكري.

واستهدفت كتائب شهداء الأقصى، في عملية منفصلة، تمركزاً لجنود الاحتلال وآلياته في محور "نتساريم" بوابل من قذائف "الهاون" من العيار الثقيل.

وعقب عمليات المقاومة الفلسطينية، أقرّت إذاعة "الجيش" الإسرائيلي بتعرّض قواته في منطقة معبر "نتساريم" في مدينة غزّة لهجومين إضافيين بقذائف "الهاون".

انتهى ** 2342