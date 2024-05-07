العراق: المقاومة الإسلامية تضرب أهدافاً في الأراضي المحتلة

وأكدت المقاومة استهداف مجاهديها قاعدة "ياردن" في الجولان المحتل، ومنصة "لوياثان" الغازية في الأراضي الفلسطينية المحتلّة في وقتٍ سابق، عبر الطيران المسيّر.

وتبنّت استهداف قاعدة "يوهنتن" الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر أيضاً.

وأكدت المقاومة أنّ العمليات جاءت نصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ.

وأضافت أنّها تأتي أيضاً استمراراً في نهجها في مقاومة الاحتلال، مشددةً على مواصلتها "دكّ معاقل الأعداء".

وفي وقتٍ سابق الاثنين، نشر الإعلام الحربي، التابع للمقاومة الإسلامية في العراق، مشاهد توثق استهداف منشأة عسكرية للاحتلال في أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق ميناء حيفا بصاروخ "الأرقب" في 5 أيار/مايو الجاري.

وبالصاروخ من النوع نفسه، استهدفت المقاومة أهدافاً حيوية للاحتلال في "تل أبيب" وبئر السبع المحتلة.

وأعلنت المقاومة في الأيام الماضية استهدافها أم الرشراش المحتلة بالطيران المسيّر، وهدفاً إسرائيلياً حيوياً في البحر الميت.

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