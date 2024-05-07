20 شهيدًا في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت منازل برفح الفلسطينية

وأفادت المصادر الفلسطينية، بقصف إسرائيلي مكثف على عدة أحياء بالمناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية.



وأشارت إلى أن المدفعية الإسرائيلية كثفت قصفها على المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

ولفتت أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت قذائفها تجاه الطريق الساحلي لمدينة رفح الفلسطينية.

وجنوب الضفة، داهمت القوات الإسرائيلية، اليوم عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدتي السموع، وبيت كاحل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، عرف من أصحابها: العصافرة، والبدارين.

كما نصبت تلك القوات حواجز عسكرية على جميع مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وفتشت مركبات المواطنين وأعاقت مرورهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

وشمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطنين من محافظة نابلس. حيث اقتحم عدد من الجيبات الاحتلالية بلدة بيتا جنوب نابلس، وروجيب شرقا، وفتشت منزلين، وعاثت بهما خرابا، واعتقلت المواطنين أيوب حمايل من بيتا، وأحمد فؤاد أبو رجب من روجيب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود عبد الوهاب حمامرة (20 عاما )، بعد دهم منزل والده، وتفتيشه، في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وفي طوباس، شددت القوات الإسرائيلية إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس.

وأفادت مصادر صحفية بأن الاحتلال شدد إجراءاته العسكرية على الحاجز، ما تسبب في أزمة مركبات للمتوجهين إلى الأغوار.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، مواطنا من بلدة طمون جنوب المدينة، وهو غسان حسن بني عودة، بعد مداهمة منزله في البلدة.

وأشارت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المتواصل على القطاع، إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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