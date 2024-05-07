٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85468703
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المتحدث باسم الحكومة: أكثر من 400 شركة تشارك في المعرض الدولي الـ 13 للابتكار والتكنولوجيا

٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢٤، ١١:٠١ ص
رمز الخبر: 85468703
المتحدث باسم الحكومة: أكثر من 400 شركة تشارك في المعرض الدولي الـ 13 للابتكار والتكنولوجيا

طهران/ 7 ايار/ مايو/ ارنا- قال المتحدث باسم الحكومة "علي بهادري جهرمي": إن المعرض الدولي الثالث عشر للابتكار والتكنولوجيا يقام في الفترة من 7 إلى 10 مايو في حديقة برديس التكنولوجية بمشاركة أكثر من 400 شركة.

وفي مؤتمره  الیوم الثلاثاء بالعاصمة طهران. قال جهرمي ان زوار ووفود تجارية من 20 دولة تشارك في هذا المعرض.

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى انخفاض معدل البطالة وانخفاض نمو السيولة في الحكومة الإيرانية الحالية وقال: كانت الحكومة الثالثة عشرة تواجه العديد من المشاكل في القطاع الاقتصادي في بداية نشاطها لكن هذه الحكومة اتخذت إجراءات لحل هذه المشاكل

 وكان انخفاض معدل نمو السيولة من 42 إلى 23 في المائة وانخفاض متوسط معدل البطالة من حوالي 10 إلى أقل من 8 في المائة نتيجة لهذه الإجراءات. وقد قامت الحكومة بتخصيص العملة لاستيراد السلع الأساسية والإنتاج المعدات، وسوف يستمر هذا الأسلوب هذا العام.

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