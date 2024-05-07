الصحة بغزة: 54 شهيدا خلال 24 ساعة وحصيلة الشهداء بلغت 34789 منذ 7 أكتوبر

وأعلنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 34789 شهيد و 78204 إصابات منذ السابع من اكتوبر الماضي.

كما أشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى أن عددا من الضحايا لازالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكانت قوات الاحتلال أصدرت صباح أمس الاثنين أوامر إخلاء لسكان مناطق شرق رفح، معلنة بدء عملية عسكرية في المدينة التي طالما هدد رئيس الحكومة الإسرائيلية باجتياحها.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان حركة حماس، أنها أبلغت الوسطاء "الوسطين القطري والمصري" موافقتها على المقترح بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، كما قالت أن وفدا من الحركة سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال المباحثات.

انتهى**3269